Ein Wohnblock in der Ellerbreite im Zoberberg wird derzeit von der Wohnungsgenossenschaft dessau modernisiert. Der Giebel soll besonders Motiv erhalten. Welches Vorbild es dafür gibt und warum das Wohnen dort begehrt ist.

Bis November sollen die Arbeiten am Block in der Ellerbreite beendet sein.

Dessau/MZ. - Die Wohnungsgenossenschaft Dessau investiert neben Neubau-Projekten auch in die Aufwertung ihres bestehenden Wohnbestandes, so derzeit auch im Wohngebiet Zoberberg. Dort wird seit März und voraussichtlich noch bis zum November der Wohnblock in der Ellerbreite 6 bis 10 modernisiert.