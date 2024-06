Mit dem Start der Sommerferien in Sachsen-Anhalt beginnen auch in der Köthener Badewelt die Wartungswochen.

Köthen/MZ. - Mit dem Start der Sommerferien in Sachsen-Anhalt beginnen auch in der Köthener Badewelt die Wartungswochen. Am Freitag, 21. Juni, ist die Sport- und Freizeitanlage am Ratswall das letzte Mal geöffnet. „Wenn am Abend alle Besucher das Haus verlassen haben, fangen wir damit an, das Wasser im Wettkampfbecken abzulassen“, kündigt Badmanagerin Mandy Kassur an.

Lockere Fliesen ersetzen

In den kommenden Wochen werden zahlreiche Firmen zugange sein und sich um alle Teilbereiche des Bades kümmern. „Der Fokus liegt beim Wasseraustausch“, betont Mandy Kassur. Einmal im Jahr werden alle Becken geleert, gereinigt, bei Bedarf saniert und wieder befüllt. Ein Prozess, der viel Zeit in Anspruch nimmt und gut geplant sein will. Los geht es mit dem größten Becken: dem Wettkampfbecken. Die gesamten Fliesen werden mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet, gerissene oder lockere Fliesen ersetzt sowie Silikonfugen ausgebessert. Ist das alles erledigt, wird wieder Wasser eingelassen. Damit sei ein erster großer Schritt getan, kündigt Mandy Kassur an. Dann müssen die Wassermassen eine bestimmte Zeit durchgewälzt werden, ehe eine Probe zur Analyse ins Labor gehen kann. Allein die Überprüfung auf Legionellen nehme elf Tage in Anspruch.

1.430 Kubikmeter Wasser befinden sich insgesamt in den Becken der Köthener Badewelt: Dazu zählen das Wettkampfbecken, das Wellenbecken, das Planschbecken, das Sauna-Tauchbecken und der Whirlpool. Auch das Außenbecken gehört dazu. Allerdings wird hier nicht das Wasser getauscht, da es erst zu Ostern in Betrieb gegangen ist.

Zahlreiche Gewerke aktiv

Während der Wartungswochen wird parallel an mehreren Stellen in der Köthener Badewelt gearbeitet. Allerdings müssen die einzelnen Gewerke ihre Einsätze gut aufeinander abstimmen. Mandy Kassur nennt ein Beispiel. „Die Felswand mit Wasserfall im Wellenbecken wird farblich instandgesetzt. Die Maler sollen hier kleinere Blessuren beseitigen. Aber sie können nur arbeiten, wenn das Becken leer ist - und das ist nur kurze Zeit der Fall.“ Instandgesetzt wird auch die Zaunanlage am Wellenbecken. Die gesamte Klima- und Lüftungstechnik wird genau unter die Lupe genommen und das Leitungssystem, das rund um die Uhr beansprucht ist, intensiv gereinigt.

Nach vier Wochen soll die Köthener Badewelt wieder öffnen. Beim Betriebsführer, der Infra Service Sachsen-Anhalt GmbH, und auch beim Eigentümer der beliebten Sport- und Freizeitanlage, der Palm Springs GmbH & Co. KG, ist man zuversichtlich. „Die jährlichen Wartungswochen fordern von allen Beteiligten jedes Mal höchste Einsatzbereitschaft. Schließlich ist es unser aller Ziel, die Köthener Badewelt so schnell wie möglich wieder für Besucher und Vereine zu öffnen“, sagt David Rieck, Geschäftsführer von Palm Springs. Über den genauen Termin wird auf der Internetseite der Köthener Badewelt informiert.