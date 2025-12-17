Früher hatte hier der Edeka seinen Sitz. Nun hat hier Penny seine Türen geöffnet.

Umbauarbeiten sind beendet - „Penny“ am Wasserturm in Köthen begrüßt seine ersten Kunden

Am 16. Dezember eröffnete der neue Penny-Markt in Köthen "Am Wasserturm".

Köthen/MZ. - Ein voller Parkplatz, zahlreiche Kunden und Luftballons über dem Eingangsportal – so präsentierte sich der neue Penny-Markt „Am Wasserturm“ in Köthen zu seiner Eröffnung am Dienstag.

Nach relativ kurzer Umbauzeit ist der Discounter aus der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in die ehemalige Edeka-Filiale, die nach einem Neubau in unmittelbarer Nähe die Straßenseite gewechselt hat, umgezogen. Penny war vorher an der Rüsternbreite.