weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Einkaufen in Köthen: Umbauarbeiten sind beendet - „Penny“ am Wasserturm in Köthen begrüßt seine ersten Kunden

Einkaufen in Köthen Umbauarbeiten sind beendet - „Penny“ am Wasserturm in Köthen begrüßt seine ersten Kunden

Früher hatte hier der Edeka seinen Sitz. Nun hat hier Penny seine Türen geöffnet.

17.12.2025, 09:47
Am 16. Dezember eröffnete der neue Penny-Markt in Köthen "Am Wasserturm".
Am 16. Dezember eröffnete der neue Penny-Markt in Köthen "Am Wasserturm". Foto: Karl Ebert

Köthen/MZ. - Ein voller Parkplatz, zahlreiche Kunden und Luftballons über dem Eingangsportal – so präsentierte sich der neue Penny-Markt „Am Wasserturm“ in Köthen zu seiner Eröffnung am Dienstag.

Nach relativ kurzer Umbauzeit ist der Discounter aus der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in die ehemalige Edeka-Filiale, die nach einem Neubau in unmittelbarer Nähe die Straßenseite gewechselt hat, umgezogen. Penny war vorher an der Rüsternbreite.