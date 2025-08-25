Der Verein „UkrPoint“ hat am Sonntag auf dem Marktplatz in Köthen den ukrainischen Unabhängigkeitstag gefeiert. Eine Chirurgin erzählte von ihren Erlebnissen an der Front.

Ukrainer feiern in Köthen den Unabhängigkeitstag ihres Landes: Chirurgin berichtet von Erlebnissen an Front

Sopranistin Olena Tarkanovska aus Odessa tritt mit ukrainischen Mädchen und Jungen auf dem Köthener Markt auf.

Köthen/MZ. - „Dieser Tag erinnert uns daran, dass Unabhängigkeit und Freiheit einen Preis haben“, sagt Anastasiia Piddubska. Vor ihr sitzen am Sonntagmittag hunderte Menschen in der Jakobskirche. Auf dem Marktplatz davor ist die Bühne mit gelben und blauen Luftballons geschmückt. Der 24. August ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine. Und den feiern die Geflüchteten auch in Köthen, organisiert vom Verein „UkrPoint“.