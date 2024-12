Ein 67-Jähriger hatte sich an vier Mädchen vergangen, unter anderem an seiner eigenen Enkelin. Das Urteil werden weder Staatsanwaltschaft noch Verteidigung anfechten. Der Mann stand nicht zum ersten Mal vor Gericht.

Prozess gegen Köthener am Landgericht Dessau

Armin G. (Name geändert) im Landgericht Dessau.

Dessau/Köthen/MZ. - Anfang Dezember hatte das Landgericht Dessau einen Mann aus Köthen zu sechs Jahren und acht Monaten Haft verurteilt, unter anderem weil er seine minderjährige Enkelin vergewaltigt hatte (die MZ berichtete mehrfach). Wie ein Gerichtssprecher nun auf Nachfrage der Redaktion bestätigte, ist dieses Urteil inzwischen rechtskräftig. Das bedeutet, dass weder die Staatsanwaltschaft noch die Verteidigung vorhaben, das Urteil anzufechten.

Dem 67-Jährigen waren mehrere Taten an insgesamt vier Mädchen in Zeitraum von 2019 bis 2023 zur Last gelegt worden. Bis zu besagtem Urteil war er nicht vorbestraft. Dennoch war es nicht das erste Mal, dass der Köthener vor Gericht stand, weil er Sexualdelikte begangen haben soll.

Weitere Verhandlung ist denkbar

So musste er sich bereits im Jahr 2020 vor dem Amtsgericht Köthen verantworten. Dem damals 62-Jährigen war vorgeworfen worden, einige Jahre zuvor eine 17-Jährige missbraucht zu haben und sich später auch an der Tochter der jungen Frau vergangen zu haben. Das Verfahren endete jedoch nicht mit einer Verurteilung.

Der Prozess am Landgericht Dessau in diesem Jahr könnte indes nicht der letzte für den 67-Jährigen gewesen sein. Gegen ihn läuft ein weiteres Verfahren, wie die Staatsanwaltschaft Dessau auf Nachfrage bestätigt hatte. Auch dabei soll es dem Vernehmen nach um Sexualstraftaten gehen. Verschiedene Zeugen hatten in den vergangenen Monaten ausgesagt, weitere Frauen oder Mädchen zu kennen, die von dem deutlich älteren Mann zumindest belästigt worden seien.