Etliche Bäume und Sträucher entlang zweier Feldwege bei Dohndorf wurden unsachgemäß gestutzt. Einige sind nicht mehr zu retten. Am Feldweg nach Löbnitz an der Linde sind 91 Bäume betroffen. Die Polizei ermittelt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dohndorf/MZ. - Sebastian Damm ist fassungslos. „Wer hat das Recht, das hier so zu verschandeln und zu verunstalten“, schimpft der Mann aus Dohndorf. Er lenkt sein Fahrzeug über den Feldweg, der kurz vor dem Dorf nach Löbnitz an der Linde führt. Vorbei an Kirschbäumen, Eschen und Holundersträuchern. Oder vielmehr vorbei an dem, was davon noch übrig ist.