Aus dem Dienst gestellt Über 30 Jahre alt - Chemnitzer Auktionshaus versteigert Feuerwehrauto aus dem Südlichen Anhalt

Ein eigenes Feuerwehrauto zu Hause in der Garage? Nicht für Notfälle, sondern um Spaß an den täglichen Wegen zu haben. Dieser Kleinjungentraum kann nun in Erfüllung gehen.