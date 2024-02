Der Kreistag von Anhalt-Bitterfeld beschließt den Haushalt für 2024 und muss dafür 15 Millionen Euro aus seinen Rücklagen nehmen. Die einzelnen Fraktionen üben deutliche Kritik an Bund und Land wegen der Unterfinanzierung der Landkreise.

Auch in der Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld wird gespart.

Köthen/MZ. - In Abwesenheit des erkrankten Landrates Andy Grabner (CDU) hat der Kreistag von Anhalt-Bitterfeld am Donnerstagabend in Köthen gegen die Stimmen der AfD und bei einigen Enthaltungen den Haushalt für das Jahr 2024 verabschiedet. Das Landesverwaltungsamt muss nun entscheiden, ob es dem Papier trotz eines Defizites von 15,78 Millionen Euro im Ergebnis-Haushalt, welches aus Rücklagen entnommen werden muss, seine Zustimmung erteilt.