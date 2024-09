Köthen/Muldenstein/MZ. - Der Zustand der vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu verwaltenden Sporthallen war am Dienstagabend ein Thema in der ersten Sitzung des neugewählten Bildungs- und Sportausschusses des Kreises in der Gemeinschaftsschule Muldenstein. Nachdem Ina Treffkorn, die Fachbereichsleiterin Bildung, den Kreistagsmitgliedern den in der letzten Sitzung versprochenen aktuellen Stand der Umsetzung des Digitalpakt Schulen präsentiert hatte, beantragte der ehemalige Landrat Uwe Schulze (CDU), auch in seiner Funktion als Vorsitzender des Kreissportbundes, einen solchen Überblick auch für die kreiseigenen Sportstätten für eine der nächsten Beratungen.

