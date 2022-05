Trotz Corona-Pandemie: Interesse an Pflegeausbildung ist in Köthen ungebrochen

Das Interesse an Pflegeberufen ist groß. Wegen der Pandemie brechen jedoch Praxisanleiter und Einsatzstellen weg.

Institutsleiterin Doreen Labs (2. v. li.) schaut ihren Auszubildenden über die Schulter. An einer Puppe im Pflegekabinett des IWK in Köthen demonstrieren Julian Brauns, Sophia Hein (2. v. r.) und Leonie Gebhardt die Mund- und Zahnpflege.

Köthen/MZ - Die Corona-Pandemie stellt Pflegekräfte vor besondere Herausforderungen. Das Interesse an einer Pflegeausbildung ist dennoch ungebrochen. Das berichtet Doreen Labs, Leiterin des Instituts für Weiterbildung in der Kranken- und Altenpflege (IWK) in Köthen und Dessau, auf MZ-Nachfrage.