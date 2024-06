Trinum wird zur Baustelle.

Das Land Sachsen-Anhalt startet im Altkreis Köthen mit planmäßigen Sanierungsarbeiten. Was in Trinum geplant ist. Wie die Umleitung organisiert ist.

Trinum/MZ. - Ab Montag, 25. Juni, startet das Land Sachsen-Anhalt im Altkreis Köthen mit planmäßigen Sanierungsarbeiten. Wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales, am Dienstag mitgeteilt hat, wurden die Arbeiten bewusst in die Ferienzeit gelegt, damit der Schulbusverkehr von den Umleitungen nicht betroffen ist. Das Land investiert rund 400.000 Euro in die umfassende Erneuerung der Asphaltfahrbahn an der Ortsdurchfahrt Trinum im Zuge der L 73.

Um die baubedingten Einschränkungen – insbesondere mit Blick auf die Erreichbarkeit der Anliegergrundstücke – auf das erforderliche Mindestmaß zu beschränken, wird die knapp 850 Meter lange Baustrecke der „Alten Fernstraße“ in drei Abschnitte unterteilt. An den Tagen, an denen der neue Asphalt eingebaut wird, kann die Fahrbahn kurzzeitig überhaupt nicht genutzt werden.

Anlieger werden regelmäßig über das aktuelle Baugeschehen informiert. Pünktlich zum Ferienende am 2. August sollen sämtliche Bauarbeiten erledigt sein. Solange wird der Durchgangsverkehr über die Bundesstraße 6n umgeleitet.