Gina Bouillon aus Köthen hatte am Montag 32.000 Euro bei „Wer wird Millionär“ mit Günther Jauch gewonnen. In einer Sonderspielwoche hatte sie damit die Chance auf drei Millionen Euro. Wie das Finale am Freitag ablief.

Köthen/MZ. - Die Köthener Kandidatin bei der RTL-Sendung „Wer wird Millionär“ hat auf die Chance eines Drei-Millionen-Euro-Gewinns verzichtet. Gino Bouillon war bereits am Montag, 6. Januar, in der Show zu sehen gewesen. Die junge Frau hatte sich dort 32.000 Euro erspielt und sich damit für das Finale der drei-Millionen-Euro-Woche, einer Sonderausgabe der beliebten Quizsendung, qualifiziert.

Diese fast vierstündige Sendung wurde am Freitag, 10. Januar, ausgestrahlt. Die Köthenerin spielte dort jedoch nur eine Nebenrolle. Gina Bouillon verzichtete auf das Angebot, ein weiteres Mal anzutreten. Die Aussicht auf die Millionen war damit weg, die 32.000 Euro allerdings sicher. Eine Summe, mit der man schon einiges anfangen kann. Sie selbst wolle das Geld in etwas mehr Ruhe im Alltag und vielleicht in weniger Arbeitsstunden investieren. Als Psychologin in der Schwangerenberatung und Mutter von drei kleinen Kindern sei der Alltag sehr hektisch.

In der Vorrunde hatte die Köthenerin sich mit Glück, Geschick und mehreren Jokern bis zu 64.000-Euro-Frage durchgespielt. In welcher Sportart die German Open Championships in Stuttgart ausgetragen werden, wusste allerdings weder Bouillon noch der Telefonjoker. Das Risiko war ihr zu groß. Sie stieg aus - und darf sich nun über 32.000 Euro freuen. Die Championships in Stuttgart werden übrigens im Tanzen ausgetragen.

Die Sorge von Gina Bouillon, das erspielte Geld in einer zweiten Runde zu verlieren, erwies sich übrigens als nicht unbegründet. Eine weitere Kandidatin, die ebenso 32.000 Euro in der Vorrunde erspielt hatte, verlor einen Großteil der Summe im Spiel um die drei Millionen. Ihr blieben nur noch 6.000 Euro.

Die höchste Gewinnsumme der Finalsendung lag bei 100.000 Euro, die sich eine junge Ärztin erspielen konnte.