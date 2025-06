Das Auto wurde am Finkenherd in Roßlau angehalten.

Roßlau/MZ. - Kleine Spritztour, viel Ärger: So lässt sich ein Vorfall zusammenfassen, zu dem es am Freitag, 20. Juni, gegen 12.55 Uhr in Roßlau gekommen ist.

Während ihrer Streifentätigkeit wollten Polizeibeamte des Polizeireviers Dessau-Roßlau einen 49-jährigen Mann aus Zerbst kontrollieren, der mit seinem Peugeot am Finkenherd in Roßlau unterwegs war. Anlass war dass der Mann den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei einer Überprüfung des Autos stellte sich heraus, dass die Kennzeichen, die am Peugeot angebracht waren, an ein anderes Fahrzeug gehören.

Der Mann gab an, dass dieses Fahrzeug einen Motorschaden habe, weshalb er die Kennzeichen kurzentschlossen an dem nicht zugelassenen Peugeot anbrachte, der darüber hinaus aber auch nicht versichert war. Das dies auch bei dringenden Erledigungen nicht zulässig ist, machten die Beamten dem aufgebrachten Mann klar.

Die Kennzeichen wurden sichergestellt, dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.