Trauer in Gröbzig - Vermisste Rentnerin nach zwölf Tagen tot aufgefunden

Gröbzig/MZ - Zwölf Tage nach ihrem Verschwinden ist eine vermisste Rentnerin aus Gröbzig in der Gemeinde Südliches Anhalt tot aufgefunden worden. Das hat die Polizei am Mittwoch bekannt gegeben.

Die Frau wurde laut Polizei am Dienstagabend „bei einer Suchmaßnahme mit nichtpolizeilichen Such- und Rettungshunden“ an einem Getreidefeld im Bereich des Dohndorfer Weges in Gröbzig entdeckt. Eine Identifizierung hat stattgefunden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen laut Polizei derzeit nicht vor.

Die Frau war am Donnerstag, 2. Juni, das letzte Mal gegen 12.45 Uhr gesehen worden. Die Tage danach war immer wieder mit Fährtenspürhunden und vom Hubschrauber aus nach ihr gesucht worden.

Das Pflegezentrum Fuhneaue hatte den Fund der Frau schon am Dienstagabend auf Facebook gemeldet. „Nun haben wir traurige Gewissheit“, hieß es dort. Und: „Wir wünschen der Familie und den Hinterbliebenen viel Kraft in dieser unsäglich tragischen Zeit.“ Der Dank des Pflegezentrums ging zudem an die Rettungsstaffel des Hundesportvereins Köthen 98.