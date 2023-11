Teures Lastenrad der Hochschule Anhalt in Köthen gestohlen - Polizei ortet es in Garagenkomplex

Das Lastenrad wurde in der Bernburger Straße in Köthen gestohlen.

Köthen/MZ. - Der Diebstahl eines teuren Lastenrades hat die Polizei in Köthen in der Nacht zum Dienstag beschäftigt. Das Gefährt im Wert von circa 5.500 Euro war ordnungsgemäß gesichert in der Bernburger Straße in Köthen abgestellt gewesen. Der Diebstahl wurde gegen 2.30 Uhr gemeldet.