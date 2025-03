Weitere 2.500 Haushalte werden angeschlossen. Was die Bürger jetzt beachten müssen.

Telekom startet zweites Ausbau-Projekt in der Elbestadt

Glasfaserausbau in Aken

Im zweiten Quartal geht der Ausbau in Aken weiter.

Aken/MZ. - In der Stadt Aken hat die Telekom in dieser Woche ihr zweites Glasfaser-Projekt gestartet. Die Bauarbeiten beginnen zwar erst im zweiten Quartal, wie das Unternehmen informiert, aber die neuen Anschlüsse sind ab sofort buchbar. Wer jetzt bucht, erhält seinen Glasfaser-Anschluss bei der Telekom noch in diesem Jahr. Wer erst bucht, wenn die Bauarbeiten beendet sind, muss rund 800 Euro für die nachträglichen Arbeiten zahlen.