Köthen/MZ. - Die Tele Columbus Gruppe mit ihrer Marke PŸUR beginnt in Köthen mit dem großflächigen Glasfaserausbau.

Die Liegenschaften der Wohnungsgesellschaft Köthen mbH und Köthener Wohnstätten eG mit rund 6.000 Wohnungen werden bis Ende 2027 schrittweise mit Glasfaser erschlossen. Die Lichtwellenleiter reichen bis in jede einzelne Wohnung und bieten eine zukunftssichere Infrastruktur mit Internetgeschwindigkeiten von mehreren Gigabit.

Wohnungsgesellschaft Köthen mbH und Köthener Wohnstätten eG haben ihren Versorgungsvertrag mit Tele Columbus langfristig verlängert

Beide Wohnungsunternehmen haben ihren Versorgungsvertrag mit Tele Columbus langfristig verlängert und setzen für alle Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin auf die Produktpalette von PŸUR bestehend aus Internet, Telefon und Fernsehen. Zusätzlich vereinbarten die Parteien mit dem Glasfaserausbau bis in die Wohnungen (FTTH) den nächsten Schritt der Netzmodernisierung. Bereits seit Februar 2022 haben alle Liegenschaften der Wohnungsgesellschaft Köthen mbH und Köthener Wohnstätten eG Zugriff auf schnelles Internet mit Gigabitbandbreiten bis zu 1.000 Mbit/s. PŸUR bietet in Köthen insgesamt 12.000 Haushalten Gigabit-Internet.

Bei etwa 25.000 Einwohnern dürften die Glasfasererschließungen in Köthen etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung erreichen. Der FTTH-Ausbau wird planmäßig 2025 starten. Bei dieser Ausbauvariante endet die Glasfaser erst in den Wohnzimmern. Diese Auslegung gilt als maximal zukunftssicher. Erst im Wohnzimmer werden in FTTH-Netzen die Lichtsignale für Internet, Telefon und Fernseher wieder in elektrische Signale umgewandelt. Der geplante Glasfaserausbau führt nicht nur zukünftig zu weiteren Temposprüngen, sondern erweitert die verfügbaren Kapazitäten im Netz erheblich. Von diesem Zugewinn profitieren alle Internetkunden von PŸUR, unabhängig von der gebuchten Geschwindigkeit. So steht eine FTTH-Glasfaserversorgung für hohe Zuverlässigkeit und noch stabilere Bandbreiten.

Die neuen Vereinbarungen in Köthen sehen ein Open-Access-Modell vor, sodass auch weiteren Anbietern die Glasfasernetze grundsätzlich offenstehen

Die neuen Vereinbarungen sehen außerdem ein Open-Access-Modell vor, sodass auch weiteren Anbietern von Telekommunikationsdienstleistungen die Glasfasernetze grundsätzlich offenstehen. Nach Abschluss der Ausbauvorhaben können die Bewohnerinnen und Bewohner über denselben Anschluss Internetangebote weiterer Anbieter wählen, ohne dass nochmals Baumaßnahmen im Treppenhaus oder der Wohnung ausgeführt werden müssen. Es wird also nur einmal gebaut.