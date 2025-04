Auf einem Supermarktparkplatz in Aken hat es am Donnerstag einen Zwischenfall gegeben. Als die Mitarbeiter einen Abschleppdienst rufen sollten, informierten die die Polizei.

Supermarktparkplatz in Aken - Betrunkener verliert Kontrolle über Auto, Mitarbeiter rufen Polizei

Aken/MZ. - Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstag, 24. April, in Aken die Kontrolle über sein Auto verloren.

Der 61-Jährige hatte gegen 13.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Akener Gartenstraße einen Bordstein überfahren und war auf einer angrenzenden Rasenfläche zum Stehen gekommen. Der Mann wandte sich an Mitarbeiter des Marktes und bat diese, ein Abschleppunternehmen zu verständigen. Dabei fiel den Angestellten auf, dass der Fahrer offenbar alkoholisiert war. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Das eingesetzte Streifenteam wies einen Atemalkoholtest an. Dieser brachte einen vorläufigen Wert von 2,3 Promille zu Tage.

Der 61-Jährige musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.