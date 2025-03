Hoher Sanierungsstau Südliches Anhalt bräuchte 120 Jahre für Sanierung der kommunalen Wohnungen - Aken baut Wohnraum zurück

In der Stadt Südliches Anhalt können viele kommunale Wohnungen nicht vermietet werden, weil eine grundhafte Sanierung nötig ist. Aken baut Wohnraum zurück. In Köthen steckt die Wohnungsgesellschaft jedes Jahr mehrere Millionen in ihre Wohnungen.