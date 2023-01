Großeinsatz am Mittwochabend Strohballen brennen in Hangars in Köthen - Feuerwehr schließt Selbstentzündung aus

Zahlreiche Großballen mit Stroh sind bei Bränden in zwei Hangars auf dem ehemaligen Flugplatz in Köthen am Mittwochabend vernichtet worden. Der Notruf ging kurz vor Mitternacht ein.