Landrat Andy Grabner geht mit seinem Widerspruch am Donnerstag zunächst in den Kreis- und Finanzausschuss.

Köthen/MZ. - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld geht auf Distanz zur Kommunalaufsicht. In der Sitzung des Kreis- und Finanzausschusses am Donnerstag wird Landrat Andy Grabner (CDU) eine Beschlussvorlage präsentieren, die einen „Widerspruch gegen die Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes (LVwA)“ zum Haushalt 2025 enthält. Der Widerspruch richtet sich in erster Linie gegen die von der Kommunalaufsicht verlangte Haushaltssperre in Höhe von mehreren Millionen Euro, die der Landrat verhängen soll.