Der Dohndorfer Heimatverein wollte am Wochenende eigentlich ein vorweihnachtliches Fest vor der Kirche feiern, durfte das Gelände aber nicht nutzen. Es gibt viele Vorwürfe und Schuldzuweisungen. Was steckt hinter der Absage?

Streit um den Festplatz, feindliche Botschaften im Briefkasten: Festabsage sorgte für Ärger in Dohndorf

Auf dem Platz vor der Kirche sollte am Wochenende eigentlich eine Vorweihnachtsparty stattfinden.

Dohndorf/MZ. - Eigentlich hätte auf dem Gelände vor der Dohndorfer Kirche am Sonnabend richtig was los sein sollen – jedenfalls wenn es nach dem Heimatverein gegangen wäre. Denn Marion Auer, Josefine Burkart und ihre Mitstreiter hatten dort für den 15. November eine Art Vorweihnachtsparty geplant. Zelte sollten aufgebaut werden; Essen, Getränke und Musik sollte es geben. Doch der Heimatverein hat die Veranstaltung kurzfristig abgesagt.