Versuchte Körperverletzung Streit in Köthen - 66-Jähriger droht mit Baseballschläger und beißt Widersacher in Finger

An der Kreuzung Hohenköthener Straße und Pappelweg in Köthen ist es am Dienstagabend, 24. Juni, gegen 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen.