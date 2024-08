In Köthen ist am Montag ein Autofahrer attackiert worden. Der Mann stellte den Täter und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Streit an Fußgängerüberweg in Köthen: Fußgänger attackiert Autofahrer und stiehlt Handy

Zwischenfall in Weintraubenstraße

Die Polizei musste in Köthen eingreifen.

Köthen/MZ. - In Köthen ist am Montag ein Autofahrer attackiert worden. Der 43 Jahre alter Renault-Fahrer war gegen 14 Uhr von der Köthener Dr.-Krause-Straße aus nach rechts in die Weintraubenstraße abgebogen.

Am dortigen Fußgängerüberweg musste der Mann halten, da ein Fußgänger diesen überquerte. Nach einem nun folgenden Wortgefecht durch die geöffnete Fensterscheibe soll der Fußgänger versucht haben, den Autofahrer mehrfach zu schlagen, er traf ihn jedoch nicht. Daraufhin ergriff der Passant das Handy des 43-Jährigen, das auf dem Beifahrersitz lag und versuchte in Richtung „Persiluhr“ zu flüchten.

Weit kam er jedoch nicht. Der Fahrer des Renault konnte den 37 Jahre alten Dieb nach kurzer Verfolgung stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.