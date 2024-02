Vorfreude Straßen frei für Narretei - Gröbzig, Weißandt-Gölzau und Köthen laden zu Karnevalsumzügen ein

Karnevalsvereine in Gröbzig, Weißandt-Gölzau und Köthen laden am Wochenende und am Montag zu bunten Umzügen ein. Trotz Inflation und hoher Sicherheitsvorgaben sollen Spaß und Freude im Vordergrund stehen.