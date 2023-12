Wenn es viel regnet, wird die Radegaster Straße in Weißandt-Gölzau überflutet - seit Jahren schon. Grund ist eine schmale Stelle im Regenwasserkanal. Umgebaut wurde aber noch nichts. Woran es liegt.

Straße in Weißandt-Gölzau wird immer wieder überschwemmt - Lösung steht seit Jahren aus

Sonnig und trocken war es am Mittwoch in der Radegaster Straße. Wenn es aber viel regnet, kann sie überschwemmt werden.

Weissandt-Gölzau/MZ. - Wenn es in kurzer Zeit viel regnet, werden einige Bewohner der Radegaster Straße in Weißandt-Gölzau unruhig. Denn dann könnte die nächste Überschwemmung in ihrer Straße bevorstehen.