Staubsauer, Mikrowelle, Alkohol - Verkaufspersonal in Köthen stoppt dreisten Ladendieb

Köthen/MZ - Einen besonders dreisten Dieb haben am Donnerstag Mitarbeiter eines Supermarktes in der Merziener Straße in Köthen gestoppt.

Ein 30-jähriger Mann hatte zwei Staubsauger, eine Mikrowelle sowie alkoholische Getränke in seinem Einkaufswagen verstaut und steuerte den Ausgang an, um den Markt zu verlassen. Ohne zu bezahlen. Dabei konnte er jedoch durch das Verkaufspersonal gestoppt werden.

Die Marktmitarbeiter nahmen dem Mann die Einkäufe ab, dieser verließ unverrichteter Dinge das Geschäft. Der Täter ist bereits wegen verschiedener Delikte polizeilich bekannt.