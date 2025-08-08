weather wolkig
  4. Programm für Abc-Schützen: Startklar für die Kleinen: So werden die Einschulungen im Altkreis Köthen aussehen

Am Samstag werden im Landkreis Anhalt-Bitterfeld insgesamt 1.256 Kinder eingeschult. Was Grundschulen in Köthen und Umgebung für diesen Tag geplant haben.

Von Ria Michel und Stefanie Greiner 08.08.2025, 18:00
Die Aufregung ist groß: Für 1.256 Kinder aus dem Landkreis beginnt bald der Schulalltag in der ersten Klasse.
Köthen/MZ. - In vielen Familien laufen in diesen Tagen die letzten Vorbereitungen: Sind Bücher, Hefte und Stifte gekauft? Ist das Outfit komplett? Ist die Zuckertüte gefüllt? Auch an den Grundschulen dreht sich alles vor allem um ein Thema: die Einschulung am Samstag.