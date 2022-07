Starker Anstieg der Corona-Todesfälle - Katastrophenstab tagt in Anhalt-Bitterfeld

Vor allem die Gruppen über 60 Jahre sind derzeit vom tragischen Ausgang der Krankheit betroffen. Der Landkreis berät am Dienstag, die Kommunen sind in Bereitschaft.

Köthen/MZ - Es wird getestet, geimpft und geboostert was das Zeug hält. In einigen Regionen zeitigen die Anstrengungen Wirkung, die Zahl der Neuinfektionen und die Werte der Sieben-Tage-Inzidenz sinken. Nicht aber im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Mit 809,7 weist die Region am Montag mittlerweile den zweithöchsten Inzidenzwert von Sachsen-Anhalt nach dem Saalekreis (854,8) auf.