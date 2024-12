Köthen/MZ. - Aline Kirchberg hat Bauchschmerzen. Sie zögert: „Ich wollte niemanden in Gefahr bringen.“ Doch die jüdischen Erben, angereist aus Israel, bestehen darauf. Sie möchten sehen, wie ihre Immobilie, das einstige Möbelkaufhaus in Köthen, im Inneren aussieht. Also stimmt die Sachgebietsleiterin Bauordnung bei der Stadt Köthen schweren Herzens zu. Nicht ahnend, dass eine Einigung nach wie vor in weiter Ferne liegen würde. Der Abriss der Immobilie steht im Raum.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.