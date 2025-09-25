Gegen Stürme anfällige Bäume dürfen erst nach Vorliegen eines Gutachtens gefällt werden.

Köthen/MZ. - Ab dem heutigen Donnerstag, 25. September, müssen mehrere Hauptwege innerhalb der Fasanerie und ein Teilbereich der „Spinne“, also dem zentralen Grünbereich, gesperrt werden (siehe Karte). Grund hierfür ist laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung die Gefahr für Passanten in diesen Arealen durch herabstürzende Äste oder Bäume angesichts der zu erwartenden Herbstwinde verletzt zu werden.