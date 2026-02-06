Einsetzender Regen hat Straßen und Fußwege am Donnerstagabend in spiegelglatte Pisten verwandelt. Die Polizei verzeichnete bereits bis Freitagvormittag viele Unfälle.

Spiegelglatte Straßen führen in Köthen zu mehreren Unfällen - Remondis muss Touren abbrechen

Der Gehweg am Marktplatz in Köthen war spiegelglatt am Donnerstagabend.

Köthen/MZ/sgr - Spiegelglatte Straßen haben vielerorts für chaotische Zustände gesorgt. „Wir verzeichnen mehrere witterungsbedingte Unfälle“, teilt Sprecherin Astrid Kuchta vom Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Freitagvormittag auf MZ-Nachfrage mit.

Allein im Bereich Köthen waren es zwischen Donnerstagsabend und Freitagvormittag fünf Unfälle, einer im Bereich Bitterfeld, drei im Bereich Zerbst. Dabei verletzt wurde nach Polizeiangaben aber niemand.

Die Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Anhalt-Bitterfeld war erneut im Zwei-Schicht-System unterwegs. „Lauge und Tausalz wurden verstärkt auf die Straßen aufgebracht“, teilt Landkreissprecherin Jana Müller auf MZ-Nachfrage mit. „Überall gleichzeitig konnten die Fahrer jedoch nicht sein.“

Das Entsorgungsunternehmen Remondis musste seine Touren zur Abholung der Gelben Säcke wegen des Glatteises am Freitag abbrechen. Darüber informiert das Unternehmen auf seiner Internetseite.

