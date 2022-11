Sperrungen für Windrad-Transport angekündigt - Köthen stutzt Bäume und kappt Leitungen

Für den Bau des Windparks in Quellendorf müssen voraussichtlich in der zweiten Novemberhälfte Schwerlasttransporte das Stadtgebiet von Köthen in Richtung Porst passieren. Das sind die Folgen.

Mosigkau/MZ - Für den Bau des Windparks in Quellendorf müssen voraussichtlich in der zweiten Novemberhälfte an mehreren Tagen Schwerlasttransporte, beladen mit Rotorblättern, das Stadtgebiet von Köthen in Richtung Porst passieren. Die Route führt von der Abfahrt der B6n über die Prosigker Kreisstraße bis zum Gewerbegebiet-Ost.