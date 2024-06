Im Beisein von Ministerpräsident Reiner Haseloff (3.v.r.) wurde in Quellendorf der Spatenstich für das Wärmenetzwerk gesetzt.

Quellendorf/MZ. - Die Idee ist besonders, das Projekt selbst gilt als Vorreiter für ganz Deutschland und die finanzielle Dimension ist mit 1,7 Milliarden Euro gigantisch. So viel Geld wird in das neue Wärmenetzwerk erneuerbarer Energien in den Städten Südliches Anhalt und Zörbig sowie der Gemeinde Petersberg gesteckt.