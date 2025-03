Aken/MZ. - Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Aken (Elbe) hat am Dienstagabend ein Video gepostet in sozialen Medien: Rund 30 Kameraden mit Pyrofackeln bilden links und rechts an der Töpferbergstraße ein Spalier für ein nagelneues Feuerwehrauto. Das war wenige Stunden zuvor über rund 570 Kilometer aus Ulm in Baden-Württemberg nach Aken an der Elbe gefahren worden.

