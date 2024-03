Auch Natur färbt Eier Sonst nicht zu sehen - Vogeleier des Naumannmuseums in Köthen haben verschiedenste Farben

Auch die Natur färbt Eier. Das zeigt ein Blick in die Sammlung des Naumannmuseums in Köthen. Warum nicht nur die Farben, sondern auch die Formen so unterschiedlich sind.