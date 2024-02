Einkaufen in Görzig Konflikt mit Ladenschlussgesetz: Muss „Tante Enso“ am Samstagabend und am Sonntag schließen?

Das Landesverwaltungsamt verweist auf ein Gesetz zu Öffnungszeiten in Sachsen-Anhalt. Demnach muss am Samstag ab 20 Uhr und sonntags generell geschlossen sein. Wie reagiert das Unternehmen, das mit Öffnungszeiten von 24 Stunden an sieben Tagen wirbt?