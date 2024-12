Der Gemeinderat erschwert die Planung des Solarparks bei Rosefeld, obwohl die Fläche laut Potenzialstudie des Osternienburger Landes am besten für Photovoltaikprojekte geeignet ist. So geht es jetzt mit dem Projekt weiter.

Rosefeld/MZ. - Trotz einer Abfuhr im Gemeinderat hält die Eurowind Energy GmbH an ihrem Solarpark bei Rosefeld fest. Das teilt Christian Tietze, der Büroleiter des Unternehmens am Standort in Leipzig, auf MZ-Nachfrage mit. „Über das Ergebnis aus der letzten Gemeinderatssitzung sind wir bestürzt“, macht er deutlich. „Eine solch ablehnende Haltung zur weiteren Projektentwicklung hatten wir nicht erwartet.“ Sieben Ja- standen acht Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen gegenüber.