Skoda-Fahrer in Osternienburg gestoppt - Ärger auch für Pocketbike-Fahrer

Osternienburg/W.-Gölzau/MZ - Gleich mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer sind der Polizei am vergangenen Wochenende ins Netz gegangen. So kontrollierten Beamte am Samstag gegen 11.50 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße in Osternienburg einen 40-jährigen Skoda-Fahrer. Während der Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch bei ihm wahrgenommen. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Verfahren gegen ihn läuft.

Am selben Tag gegen 19 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Weißandt-Gölzau, Lindenstraße, einen 36-Jährigen, der ein sogenanntes Pocketbike fuhr. Das Zweirad war nicht versichert, der Mann war auf dem Radweg unterwegs und war zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Bei ihm ergab ein Test einen Wert von 0,96 Promille. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurden mehrere Anzeigen aufgenommen. Zudem stellten die Beamten das Pocketbike sicher.