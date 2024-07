Bei der elften Ausgabe von „Skeeten in Keethen“ bekommen Zuschauer wieder heiße Tricks geboten. Insgesamt 40 Skater fahren in zwei Wettbewerben um einen Platz auf dem Treppchen. Auch musikalisch gibt es viel zu entdecken.

„Skeeten in Keethen“ geht in die elfte Runde: Wie das im Skatepark gefeiert wird

Köthen/MZ. - Ob Regen oder Sturm: Schlechtes Wetter kann der eingeschworenen Skate-Community offenbar nichts anhaben. Trotz kurzer, wasserreicher Unterbrechung ist die Stimmung während der inzwischen elften Ausgabe von „Skeeten in Keethen“ auf dem Köthener Skatepark am Samstag ausgelassen und euphorisch. Nicht nur bei den rund 40 Skatern, die in einer Gruppe für unter 30-Jährige und einer Gruppe für über 30-Jährige um einen Platz auf dem Treppchen kämpften, sondern auch bei allen Zuschauern