Anfang Juni verschwand in Aken ein weißer Mercedes-SUV mit einem schlüssellosen Öffnungssystem. Das bestätigt einen Trend.

Sieben hochwertige Autos in diesem Jahr schon gestohlen: Diebe nutzen immer öfter das Keyless-System

Aken/Köthen/MZ. - Der Diebstahl eines weißen Mercedes-SUV neueren Typs im Wert von rund 50.000 Euro in der Nacht zum 5. Juni in Aken (Elbe) ist nach Auskunft des Polizeireviers der siebte Autodiebstahl im Jahr 2024 im Kreis Anhalt-Bitterfeld. Bemerkenswert ist, dass fünf der bisher im Kreis gestohlenen Autos ohne deren Zündschlüssel verschwunden sind, weil die Fahrzeuge – wie im Fall des Mercedes-SUV in Aken – mit einem schlüssellosen Öffnungssystem ausgestattet waren.