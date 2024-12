Einer Köthenerin wird das Halten von Tieren in ihrer Wohnung untersagt. Sie missachtet das Verbot und erhält einen Bußgeldbescheid, gegen den die Angeklagte Einspruch erhebt. Letzten Donnerstag wurde der Fall vor dem Amtsgericht verhandelt.

„Sie fehlen mir so“: Frau hielt mehrere Katzen in tierschutzwidrigen Zuständen

Diesen Katzen geht es gut. Das Veterinäramt findet oft Tiere in schlechtem Zustand vor.

Köthen/MZ. - „Ich komme vom Dorf, ich kenne das nicht anders“, verteidigt sich die Angeklagte am Donnerstagmorgen im Köthener Amtsgericht. Der Angeklagten wird vorgeworfen, gegen ein Halte- und Betreuungsverbot verstoßen zu haben, das ihr 2019 nach einer Kontrolle vom Fachdienst Tierschutz des Kreises angeordnet wurde. Der Zustand der Wohnung wurde als nicht tierschutzgerecht eingeordnet. Nicht nur sei die Bürgergeld-Empfängerin der Forderung der Behörde nicht nachgegangen, die Katzen an neue Halter zu vermitteln und die Namen der neuen Besitzer dem Fachdienst vorzulegen. Sie soll sie auch weiterhin in ihrer Wohnung gehalten haben. Die Frau sollte daraufhin ein Bußgeld von 200 Euro zahlen, wogegen sie Einspruch erhoben hatte.