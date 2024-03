Ein riesiger Transformator mit einem Schwergewicht von 163 Tonnen hat am Dienstagabend per Binnenschiff den Akener Hafen erreicht.

Mit Video: Riesiger Transformator muss per Binnenschiff zur Reparatur nach Halle

Aken/MZ/uic. - Ein riesiger Transformator mit einem Schwergewicht von 163 Tonnen hat am Dienstagabend per Binnenschiff den Akener Hafen erreicht.

Schwerlasttransport eines Trafos aus Mannheim im Hafen Aken wird geladen.(Kamera. Ute Nicklisch, Schnitt: Torsten Grundmann)

Aus Mannheim kommend, wurde der Koloss mit einer Größe von 9 mal 3,42 mal 4,72 Metern am Mittwochmorgen auf die Lkw der Spedition Kübler umgeschlagen. Der Schwerlasttransport hatte eine Gesamtlänge von 83 Metern und verließ am Mittwoch die Hafenbetrieb Aken GmbH. Nach mehreren Teilabschnitten soll der Transformator sein Ziel in Halle erreichen, wo er bei der Firma Hitachi repariert werden soll.

Der Schwerlasttransport hatte eine Gesamtlänge von 83 Metern und verließ am Mittwoch die Hafenbetrieb Aken GmbH. Foto: Ute Nicklisch

Die Wasserbedingungen für den Schiffsverkehr auf der Elbe bei Aken seien laut Hafengeschäftsführung derzeit sehr gut. Somit wurden in der letzten Zeit bereits weitere Schwergewichte in Aken umgeschlagen. Auch die Spedition Kübler aus Baden-Württemberg mit dem Technischen Leiter Frieder Saam ist im Hafen Aken nicht zum ersten Mal im Einsatz.