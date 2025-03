Bei einem Unfall ist am Dienstag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Die Bundesstraße 183 wurde zeitweise voll gesperrt.

Crash auf B183: 81-jähriger Radfahrer bei Sturz schwer am Kopf verletzt

Bei diesem Unfall in der Nähe von Weißandt-Gölzau wurde ein Radfahrer schwer verletzt.

Weißandt-Gölzau/MZ - Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 183 in der Nähe der Ortschaft Weißandt-Gölzau.

Beim Rechtsabbiegen von der Lindenstraße in Weißandt-Gölzau auf die B 183 in Richtung Radegast erfasste ein 72-jähriger VW-Fahrer einen 81 Jahre alten Fahrradfahrer, der auf dem die Lindenstraße kreuzenden Radweg ebenfalls in Richtung Radegast unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß kam der Senior zu Fall und zog sich schwere Verletzungen unter anderem im Bereich des Kopfes zu. Er wurde vor Ort versorgt und dann mit einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein nahe gelegenes Klinikum transportiert.

Sowohl an seinem Zweirad als auch am VW entstand Sachschaden. Zur genauen Höhe liegen der Polizei noch keine Angaben vor. Die Bundesstraße 183 musste zur Unfallaufnahme und zur Bergung des Schwerverletzten zeitweise voll gesperrt werden.