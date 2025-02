Hoher Sachschaden und eine verletzte Person sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwochmorgen nahe Köthen gekommen ist.

Laut Polizeiangaben hatte der Lkw-Fahrer nach links abbiegen wollen, um in Richtung Kleinwülknitz zu fahren.

Köthen/MZ. - Hoher Sachschaden und eine verletzte Person sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwochmorgen, 12. Februar, gegen 8 Uhr nahe Köthen gekommen ist.

Ersten Ermittlungen der Polizei zur Folge war ein 40 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der B 6 in Richtung Bernburg unterwegs und wollte an der Abfahrt zur L 145 nach links in Richtung Kleinwülknitz abbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Peugeot einer 45-jährigen Fahrerin, die im Gegenverkehr unterwegs war.

Die Frau wurde in der Folge bei dem Zusammenstoß verletzt und musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Der Lkw und der Peugeot waren laut der Polizeimitteilung nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden bemisst sich nach Angaben der Beamten auf ungefähr 50.000 Euro.