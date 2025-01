Auf der B185 zwischen Dessau und Köthen hat es am Freitagnachmittag, 17. Januar, einen schweren Verkehrsunfall gegeben.

Schwerer Unfall auf der B185 am Abzweig Scheuder: VW und Opel stoßen auf Kreuzung zusammen

Die Unfallstelle an der B185 am Abzweig Scheuder.

Dessau/Köthen/MZ. - Auf der B185 zwischen Dessau und Köthen hat es am Freitagnachmittag, 17. Januar, einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Gegen 16. 30 Uhr sind dort am Abzweig Scheuder ein VW und ein Opel heftig kollidiert. Drei Personen wurden verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Informationen war der VW in Richtung Dessau unterwegs. Der Opel kam aus der Nebenstraße. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls kamen beide Autos erst auf der Wiese neben der Bundesstraße zum Stehen.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 15.000. Euro.