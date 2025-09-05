Ein Verletzter und 33.000 Euro Blechschaden sind Folgen eines heftigen Auffahrunfalls, zu dem es am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der B183 gekommen ist.

Libehna/MZ. - Ein Verletzter und 33.000 Euro Blechschaden sind Folgen eines heftigen Auffahrunfalls, zu dem es am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der B183 gekommen ist.

Laut Polizei musste ein 20-jähriger Audi-Fahrer, der in Richtung Prosigk unterwegs war, am Abzweig Libehna halten. Ein 49-Jähriger im Transporter dahinter sei langsamer geworden. Das habe ein 34-Jähriger im Kia nicht bemerkt: Er prallte mit seinem Fahrzeug ungebremst auf den Transporter, der dann noch auf den Audi geschoben wurde. Der verletzte 49-Jährige wurde ambulant behandelt.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Kia entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Der Schadensumfang am Transporter wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt und die Schadenssumme am Audi auf 3.000 Euro.