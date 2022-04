Schulwald wächst: Bei einer Pflanzaktion in Aken kommen weitere Setzling in die Erde

Auf dem Gelände unweit der Fähre in Aken kommen bei einer Pflanzaktion weitere Setzlinge in die Erde.

Aken/MZ - Hannes Korn ist zuversichtlich. „Wir werden erleben, wie sich das zu einem Wald entwickelt“, sagt der Mitarbeiter der Akener Stadtverwaltung und deutet auf die Setzlinge, die in der Erde stecken. Noch wirken die kleinen Stiel-Eichen zerbrechlich. Sie sind gerade mal hüfthoch.

2.500 Bäume wurden im Schulwald bereits gepflanzt. An diesem Tag kommen weitere hinzu. Mit Spaten in den Händen machen sich Helfer aus Aken und Umgebung auf den Weg zu dem Gelände unweit der Fähre. Der Wind weht eisig. Die Temperatur liegt knapp über dem Gefrierpunkt. Babette Markworth vom Club Soroptimist International Dessau-Wörlitz hätte sich besseres Wetter gewünscht. „Die Setzlinge müssen aber in die Erde“, sagt sie. Geplant war die Pflanzaktion eigentlich schon für November. Sie musste coronabedingt jedoch verschoben werden.

Der Schulwald ist eines der Projekte, an denen die Soroptimisten arbeiten. Sie wollen, dass Kinder lernen, was Klimawandel bedeutet, und welchen Beitrag jeder einzelne zum Klimaschutz leisten kann. Kindergärten und Schulen können das einen Hektar große Gelände künftig für Waldpädagogik-Projekte nutzen.

Ein Lehrpfad soll angelegt, Infotafeln sollen aufgestellt werden. Der Container, der als grünes Klassenzimmer genutzt werden soll, steht bereits. Mit Isabelle Michels, der Präsidentin, und Denise Schuster unterstützen weitere Mitglieder des Clubs Soroptimist International Dessau-Wörlitz die Pflanzaktion am Samstag.

Insgesamt 8.000 Setzlinge, gespendet von Bürgern, Unternehmen und Vereinen, sollen in den nährstoffreichen Boden gebracht werden. Hannes Korn schätzt, dass von jeweils zehn Bäumchen ein bis zwei durchkommen. Genug, um einen Wald entstehen zu lassen. Zum Schutz vor Rehen wird der Schulwald in den ersten Jahren eingezäunt sein. „Sie würden die Setzlinge anknabbern“, sagt der Forstwirt.

Es sind vor allem Stiel-Eichen, die hier gepflanzt werden. Sie überstehen auch mehrere Wochen im Wasser. Der Schulwald befindet sich im Überflutungsgebiet der Elbe. Um Kindern zu zeigen, wie viele verschiedene Bäume es gibt, werden aber auch andere gepflanzt.

Am Rand des Geländes stehen die ersten drei Klassenbäume. Hainbuche, Winterlinde, Vogelbeere – ein Baum für jede erste Klasse, die vergangenes Jahr in Aken eingeschult wurde. Weitere sollen hinzukommen.

An den Altbäumen hängen unterdessen Nistkästen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter. Sie wurden von Schülern aus Aken gemeinsam mit Tischlermeister Thomas Roye hergestellt. Die Vögel sollen den Eichenprozessionsspinner zurückdrängen.