Am Morgen vom Heiligabend hat es in Cosa im Südlichen Anhalt einen Feuerwehreinsatz gegeben.

Schreck am frühen Morgen: Feuer zerstört Terrasse in Cosa und beschädigt ein Haus

Das Feuer hat in Cosa eine Terrasse zerstört.

Cosa/MZ. - Schreck am Morgen von Heiligabend: In Cosa, einem Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt, hat am Dienstagmorgen, 24. Dezember, ein Feuer eine Terrasse zerstört.

Nach ersten Informationen war der Brand gegen 5 Uhr ausgebrochen. Die Terrasse war nicht mehr zu retten. Im Dachbereich eines anliegenden Hauses kam es zu Beschädigungen. Ein Übergreifen konnte aer verhindert werden.

Feuerwehren aus Weißandt-Gölzau, Prosigk und Libehna waren mit 22 Kräften mehrere Stunden im Einsatz. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.