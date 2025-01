In Köthen hat eine Nissan-Fahrerin auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. In Brehna erwischte es einen Mazda-Fahrer.

Schnee und Glätte in Anhalt-Bitterfeld: Nissan kollidiert in Köthen mit einem Baum

Köthen/MZ - Glatte Straßen haben auch in Anhalt-Bitterfeld für Unfälle gesorgt. Am Samstagmorgen gegen 4.15 Uhr verlor eine 33-jährige Nissan-Fahrerin nach Polizeiangaben in der Maxdorfer Straße in Köthen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihr Wagen kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Frau wurde leicht verletzt. Fahrzeug und Baum wurden beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beziffert die Polizei nicht.

In Brehna kam ein 32-Jähriger mit einem Mazda am Freitagabend um 20.39 Uhr auf der Stöcklitzer Straße von der Fahrbahn ab. Er wollte nach links in die Ernst-Thälmann-Straße abbiegen. Sein Wagen stieß gegen zwei Pfeiler. „Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Kopfsteinpflasterstraße noch leicht mit Schnee bedeckt“, teilt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mit. Das Fahrzeug wurde beschädigt.